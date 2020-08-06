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«Рассекретить агента Барака»: в России откликнулись на предложение Госдепа 

Вероника Полынина 29 минут назад
Российские пользователи Twitter откликнулись на предложение Госдепартамента сообщать информацию о вмешательстве России в выборы в США взамен на вознаграждение в 10 млн долларов.
Среди российских пользователей твиттера нашлось немало желающих предоставить информацию об украинских блогерах, распространяющих фейки о президенте США и мировой политике.

«Сдал американцам Олега Пономаря, который четыре года писал фейки про их действующего президента. Про $10 млн не знаю, но может хоть $1000 пришлют, «Отослал архив твитов Портникова, надеюсь на $10», «Нужно ещё кого-нибудь… А может им рассекретить нашего агента Барака?» — делится комментариями пользователей «Царьград».

Олег Пономарь — украинский блогер, известный фейковыми новостями о Дональде Трампе. Виталий Портников — украинский журналист, также отметившийся несколькими фейками о США.
Как писал «Рамблер», некоторое время назад жители разных российских городов, в том числе, например, депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков, стали получать смс-сообщения, отправленные через сервис CentrSoobsh, в которых предлагается получить до 10 миллионов долларов от Госдепартамента США за информацию о вмешательстве в американские выборы. В тексте смс содержится сокращенная ссылка. Она ведет на официальный твиттер-аккаунт программы Госдепа «Вознаграждение за помощь правосудию».
Комментарии 6
Общество , Видео , Олег Пономарь , Виталий Портников , Тимофей Жуков , Дональд Трамп , Госдеп США , Царьград ТВ , США
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