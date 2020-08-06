«Сдал американцам Олега Пономаря, который четыре года писал фейки про их действующего президента. Про $10 млн не знаю, но может хоть $1000 пришлют, «Отослал архив твитов Портникова, надеюсь на $10», «Нужно ещё кого-нибудь… А может им рассекретить нашего агента Барака?» — делится комментариями пользователей «Царьград».