Российские пользователи Twitter откликнулись на предложение Госдепартамента сообщать информацию о вмешательстве России в выборы в США взамен на вознаграждение в 10 млн долларов.
Среди российских пользователей твиттера нашлось немало желающих предоставить информацию об украинских блогерах, распространяющих фейки о президенте США и мировой политике.
«Сдал американцам Олега Пономаря, который четыре года писал фейки про их действующего президента. Про $10 млн не знаю, но может хоть $1000 пришлют, «Отослал архив твитов Портникова, надеюсь на $10», «Нужно ещё кого-нибудь… А может им рассекретить нашего агента Барака?» — делится комментариями пользователей «Царьград».
Олег Пономарь — украинский блогер, известный фейковыми новостями о Дональде Трампе. Виталий Портников — украинский журналист, также отметившийся несколькими фейками о США.
Как писал «Рамблер», некоторое время назад жители разных российских городов, в том числе, например, депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков, стали получать смс-сообщения, отправленные через сервис CentrSoobsh, в которых предлагается получить до 10 миллионов долларов от Госдепартамента США за информацию о вмешательстве в американские выборы. В тексте смс содержится сокращенная ссылка. Она ведет на официальный твиттер-аккаунт программы Госдепа «Вознаграждение за помощь правосудию».