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«Ефремов отправится в колонию опозоренным» 

Алиса Селезнёва 57 минут назад
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
Фото: РИА Новости
Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян назвала суд по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова «отвратнейшим фарсом» и осудила актера за отказ признать вину. Свое мнение она высказала в Instagram.
Как писал «Рамблер», авария произошла в Москве 8 июня. Автомобиль Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров погиб. Через несколько дней на YouTube-канале GrazhdaninPoet появилось обращение Ефремова, в котором он попросил прощения у семьи погибшего и пообещал им помощь, назвав это «попыткой искупить». Однако в суде Ефремов заявил, что не может признать себя виновным, так как «ничего не помнит».

«В какой отвратнейший фарс превратилось дело Ефремова. Ведь мог раскаяться, признать вину, попросить прощения (как и сделал поначалу)», — отметила Маргарита Симоньян.

Она высказала мнение, что актер в любом случае отправится в колонию-поселение, но теперь уже «опозоренным».
Комментарии
Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Маргарита Симоньян , Russia Today
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