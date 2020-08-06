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Москвичам пообещали самый дождливый год

Алиса Селезнёва
1 час назад
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По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 2020 год может стать для Москвы одним из самых дождливых. Об этом пишет ТАСС.
Москвичам пообещали самый дождливый год
Фото: РамблерРамблер
Синоптик пояснил, что в столице за семь месяцев уже выпало около 95% годовой нормы осадков.
«Все-таки еще пять месяцев впереди, а норма почти выполнена. Вполне вероятно, что этот год может стать одним из самых дождливых в столице», - подчеркнул Вильфанд.
По его словам, до этого в июле в Москве больше осадков выпадало только в 1965 году и в 2008 году.
Как сообщал «Рамблер», ранее Вильфанд отметил, что в августе на половине территории России ожидается температура выше нормы.
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Общество,Погода,ИТАР-ТАСС,Москва
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