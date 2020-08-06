Российские священники молятся о дожде

В Половинском районе ( Курганская область ) священники отслужили соборный молебен о даровании дождя. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба Курганской епархии.

«Священники Южного церковного округа во главе с благочинным иереем Константином Балиным по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила совершили молебен о даровании дождя на полях Половинского района», — рассказали в епархии. Молебен прошел 4 августа.

Из храма в селе Половинное священники с иконами и хоругвями выехали на поля местного агрохолдинга. На рапсовых полях вместе со священниками молебен отслужили сотрудники предприятия. «Такие молебны в церковной практике — не редкость, и мера эта — действенная: Господь слышит молитвы людей и дарует дождь», — добавили в пресс-службе.

В Курганской области в августе и большую часть июля температура воздуха поднималась выше +30 градусов, а дождей почти не было. Из-за этого на некоторых полях возникла засуха, а в регионе горят леса. По прогнозам, жара должна спасть после 6 августа.