Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео 

Курьезный случай произошел во время встречи мэра Барнаула Владислава Франка с чиновниками, посвященной вопросам капитального ремонта. По всей вероятности, градоначальник перепутал медицинскую маску с очками, надев ее на глаза. Соответствующее видео опубликовано в паблике «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

По окончании своего выступления глава города попытался надеть средство индивидуальной защиты на глаза. Впрочем, сам Владислав Франк с юмором отнесся к ситуации: осознав свою оплошность, он посмеялся сам над собой.