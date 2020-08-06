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Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео 

Алевтина Жаркова 38 минут назад
Курьезный случай произошел во время встречи мэра Барнаула Владислава Франка с чиновниками, посвященной вопросам капитального ремонта. По всей вероятности, градоначальник перепутал медицинскую маску с очками, надев ее на глаза. Соответствующее видео опубликовано в паблике «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».
По окончании своего выступления глава города попытался надеть средство индивидуальной защиты на глаза. Впрочем, сам Владислав Франк с юмором отнесся к ситуации: осознав свою оплошность, он посмеялся сам над собой.
Общество , Видео , Политика , Барнаул
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