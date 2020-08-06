Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как выросли цены на отдых в России 

Мария Иванова 30 минут назад
Летом 2020 года отдых в некоторых российских регионах подорожал до 25 процентов: к примеру, туристические услуги в Челябинской области выросли в цене на 15-25 процентов, а в Калининградской области — на 20 процентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на местных чиновников.
Кроме того, гостиницы в Тверской и Калажуской областях подорожали в диапазоне от пяти до 20 процентов, а проживание туристов в Алтайском крае стало дороже на семь-десять процентов.
Цены на туры в Самарскую область стали выше на семь процентов, некоторые виды услуг в регионе подорожали по сравнению с 2019 годом на пять-десять процентов.
Прошлогодние цены, по словам местных администраций, сохранились на Кубани, в Ставропольском крае, Иркутской и Костромской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.
Однако профессор РАНХиГС Галина Дехтярь заявила, что цены выросли повсеместно. По ее словам, стоимость отдыха в Крыму, Сочи, Московской и Нижегородской областях сейчас сопоставима с ценами лучших отелей Турции.
Как сообщал «Рамблер», ранее «Московский комсомолец» рассказал, что после начала туристического сезона в Крыму местный бизнес резко поднял цены, причем качество товаров и услуг часто отличалось от заявленного.
Стоимость горячей кукурузы у пляжных торговцев с 25 июня подскочила с 50 до 75-100 рублей за штуку, пирожки и хачапури выросли в цене с 80 до 150 рублей, а маленький стаканчик крошечных креветок начали продавать по 250 рублей. В местных кафе и ресторанах цены в июле выросли на 20-30 процентов.
Комментарии 15
Общество , Видео , РАНХиГС , газета "Известия" , Московский комсомолец , Калининградская Область , Челябинская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД России подвел итоги года без договора о РСМД
МИД России подвел итоги года без договора о РСМД
В Татарстане завели дело по факту истязания девочки
В Татарстане завели дело по факту истязания девочки
«Можете поцеловать мою черную задницу»
«Можете поцеловать мою черную задницу»
«Сапёр?»: россиянин избежал ареста в Минске
«Сапёр?»: россиянин избежал ареста в Минске
Видео
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
01:22
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
Наука и техника Наука
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
00:18
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
Общество Политика
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
00:25
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
01:09
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
Происшествия
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
01:08
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
Происшествия
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
01:24
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
В мире Происшествия
Появилось видео учебных стрельб танкистов в Крыму
00:59
Появилось видео учебных стрельб танкистов в Крыму
Армия
Мэр Барнаула попытался надеть маску на глаза
00:18
Мэр Барнаула попытался надеть маску на глаза
Политика Другое
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
01:19
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Происшествия
Появилось видео нарушения Ефремовым условий суда
01:53
Появилось видео нарушения Ефремовым условий суда
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение