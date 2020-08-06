Летом 2020 года отдых в некоторых российских регионах подорожал до 25 процентов: к примеру, туристические услуги в Челябинской области выросли в цене на 15-25 процентов, а в Калининградской области — на 20 процентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на местных чиновников.

Кроме того, гостиницы в Тверской и Калажуской областях подорожали в диапазоне от пяти до 20 процентов, а проживание туристов в Алтайском крае стало дороже на семь-десять процентов.

Цены на туры в Самарскую область стали выше на семь процентов, некоторые виды услуг в регионе подорожали по сравнению с 2019 годом на пять-десять процентов.

Прошлогодние цены, по словам местных администраций, сохранились на Кубани, в Ставропольском крае, Иркутской и Костромской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Однако профессор РАНХиГС Галина Дехтярь заявила, что цены выросли повсеместно. По ее словам, стоимость отдыха в Крыму, Сочи, Московской и Нижегородской областях сейчас сопоставима с ценами лучших отелей Турции.

Как сообщал «Рамблер», ранее «Московский комсомолец» рассказал, что после начала туристического сезона в Крыму местный бизнес резко поднял цены, причем качество товаров и услуг часто отличалось от заявленного.

Стоимость горячей кукурузы у пляжных торговцев с 25 июня подскочила с 50 до 75-100 рублей за штуку, пирожки и хачапури выросли в цене с 80 до 150 рублей, а маленький стаканчик крошечных креветок начали продавать по 250 рублей. В местных кафе и ресторанах цены в июле выросли на 20-30 процентов.