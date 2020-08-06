В июле, как сообщал «Рамблер», Общероссийское объединение пассажиров (ООП) попросило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) запретить авиакомпании «Аэрофлот» продавать билеты на августовские рейсы в страны, авиасообщение с которыми Россия еще не открыла.

«Данное обстоятельство вводит наших граждан в заблуждение», — написал председатель ООП Илья Зотов в письме главе Росавиации Александру Нерадько.

Сегодня «Аэрофлот» объявил о вынужденной отмене части регулярных рейсов по международным направлениям до 31 августа в связи с эпидемиологическими ограничениями. Всего авиакомпания отменила рейсы в 87 городов, в том числе в Амстердам, Барселону, Венецию, Гавану, Дублин, Салоники и Токио.

В «Аэрофлоте» сообщили, что пассажиры, которые купили билеты по отмененным направлениям до 1 мая 2020 года с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер, пассажиры, которые купили их после 1 мая на сайте авиакомпании или в контакт-центре, автоматически получат денежные средства назад, а пассажирам, которые купили их после 1 мая в офисах продаж авиакомпании или в агентствах, следует обратиться в места приобретения билетов.