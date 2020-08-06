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Российские чиновники проинспектировали испражнения собак 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Чиновники проинспектировали испражнения собак
Фото: Кадр: ГТРК «Калуга»
В Калуге административная комиссия вышла в рейд по правилам выгула животных. Об этом сообщает ГТРК «Калуга».
В ходе инспектирования в лесопарковой зоне ни один владелец собаки не продемонстрировал специальный пакет для сбора экскрементов.

«То есть здесь действительно никто не убирает за своим любимцем», — пришли к выводу чиновники.

При этом доводы, что собака ходит в туалет дома, не принимались.
Помимо этого, комиссия проверяла, чтобы все животные в общественном месте были в намордниках и на коротком поводке.
Представитель властей пояснила, что идея рейда появилась во время режима самоизоляции, когда можно было выгуливать собак только во дворе дома, и от жильцов поступало множество жалоб. Рейд проходил совместно с сотрудниками полиции. На всех нарушителей был составлен административный протокол и выписан штраф от трех до пяти тысяч рублей.
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Общество , Другое , Социология , Калуга
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