Чиновники проинспектировали испражнения собак

Калуге административная комиссия вышла в рейд по правилам выгула животных. Об этом сообщает ГТРК «Калуга».

В ходе инспектирования в лесопарковой зоне ни один владелец собаки не продемонстрировал специальный пакет для сбора экскрементов.

«То есть здесь действительно никто не убирает за своим любимцем», — пришли к выводу чиновники.

При этом доводы, что собака ходит в туалет дома, не принимались.

Помимо этого, комиссия проверяла, чтобы все животные в общественном месте были в намордниках и на коротком поводке.

Представитель властей пояснила, что идея рейда появилась во время режима самоизоляции, когда можно было выгуливать собак только во дворе дома, и от жильцов поступало множество жалоб. Рейд проходил совместно с сотрудниками полиции. На всех нарушителей был составлен административный протокол и выписан штраф от трех до пяти тысяч рублей.

В конце июля нелепая сумка итальянского модного дома Bottega Veneta озадачила покупателей. Дизайн аксессуара за 160 тысяч рублей «в форме мягкого мешка с ручкой» оказался похож на пакет для выгула собак.