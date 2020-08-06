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Почтальонов обеспечат оружием и электрошокерами

Парламентская газета
1 час назад
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Почтальонов по доставке денег, водителей автомобилей по сопровождению денежных средств, водителей-курьеров и других сотрудников Почты России и Почты Крыма обеспечат оружием и специальными средствами защиты. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 6 августа.
Почтальонам выдадут оружие и электрошокеры
Фото: MOSCOW-LIVE.RUMOSCOW-LIVE.RU
Документ уточняет нормы постановления кабмина от 26 января 2005 г. 38, которое разрешило работникам федеральной почтовой связи при выполнении задач по охране почтовых отправлений и денежных средств применять служебное и гражданское оружие и специальные средства защиты. К числу спецсредств для защиты почтальонов относятся «механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства и искровые разрядники».
Постановлением установлены новые нормы обеспечения оружием почтальонов по доставке денег, водителей автомобилей по сопровождению денежных средств, водителей-курьеров и других сотрудников Почты России и Почты Крыма.
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Общество,Почта России,Республика Крым
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