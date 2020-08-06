Почтальонам выдадут оружие и электрошокеры

Документ уточняет нормы постановления кабмина от 26 января 2005 г. 38, которое разрешило работникам федеральной почтовой связи при выполнении задач по охране почтовых отправлений и денежных средств применять служебное и гражданское оружие и специальные средства защиты. К числу спецсредств для защиты почтальонов относятся «механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства и искровые разрядники».