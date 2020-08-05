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У белорусского митрополита нашли Mercedes с московскими номерами 

Вероника Полынина 1 час назад
У белорусского митрополита нашли роскошный автомобиль
Фото: Белапан
У митрополита Минского и Заславского, Патриаршего экзарха всея Беларуси Павла (Пономарева) нашли автомобиль с московскими номерами стоимостью 9,5 млн рублей.
Согласно информации телеграм-канала «Церквач», митрополит Павел с 2017 года является владельцем автомобиля Mercedes S400 4Matic Maybach, рыночная стоимость которого на данный момент составляет 9, 5 млн рублей.
В Белорусской православной церкви пока информацию о дорогой машине, оформленной на имя экзарха, не комментировали.
Как писал «Рамблер», в середине июля СМИ сообщили, что игуменья Покровского женского монастыря Русской православной церкви (РПЦ) в Москве Феофания приобрела автомобиль Mercedes S 500 4MATIC за 9,5 млн рублей. Эта новость вызвала широкий общественный резонанс. Диакон Андрей Кураев отреагировал на нее словами: «Катайся, матушка, катайся. В ад надо ехать с комфортом». Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что дорогие машины церковнослужителям дарят богатые прихожане. Патриарх Кирилл, в свою очередь, обязал настоятельницу продать автомобиль.
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Комментарии 1
Общество , Андрей Кураев , Патриарх Кирилл , Виталий Милонов , РПЦ , Госдума
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