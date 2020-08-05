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Эрмитаж открывает групповые экскурсии 

BFM.RU 1 час назад
Эрмитаж открывает групповые экскурсии
Фото: ТАСС
Для посетитей становятся доступны экскурсии по Зимнему дворцу и Главному штабу, рассказал директор музея Эрмитаж Михаил Пиотровский. По его словам, экскурсии будут малочисленные, по пять человек. Дальше будем увеличивать это число», — сказал Пиотровский.
Он подчеркнул, что в дальнейшем музей будет постепенно смягчать вынужденные меры, отмечает «Интерфакс».
Бесплатно Эрмитаж могут посещать дети до 7 лет, для остальных льготных категорий граждан предусмотрен свободный вход по четвергам каждого месяца.
Сейчас для посещения открыты, помимо Зимнего дворца и Главного штаба, реставрационно-хранительский центр «Старая деревня», Меншиковский дворец, Музей фарфорового завода.
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Общество , Михаил Пиотровский , Эрмитаж , Интерфакс
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