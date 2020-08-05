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Названы самые опасные профессии

ТК «Звезда»иещё 1
1 час назад
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Опрос среди россиян в 296 населенных пунктах России проводился с 30 июля по 3 августа 2020 года.
Названы самые опасные профессии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ходе открытого опроса россиян эксперты выяснили, что в этом году лидером списка самых рискованных профессий стали врачи.
Уточняется, что опасной ее посчитали 20% граждан.
«По сравнению с подобными исследованиями предыдущих лет, врачи впервые оказались на первом месте рейтинга: до этого их работу называли рискованной только 2-3% граждан, сегодня - каждый пятый», - отмечается в результатах опроса.
Помимо этого, 10% опрошенных считают рискованной работу шахтеров, 8% - пожарных, 6% - деятельность военнослужащих и спасателей МЧС.
Также в рейтинге по 4% голосов получили водитель, сотрудник правоохранительных органов и политический деятель. По 1% набрали журналист, преподаватель и сапер. Исследование проводилось с 30 июля по 3 августа в 296 населенных пунктах России, пишет РИА Новости.
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Общество,МЧС,МВД,РИА Новости,Россия
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