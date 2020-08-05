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В деле стрелка Шамсутдинова появились новые подробности 

Артём Кульша 15 минут назад
В деле стрелка Шамсутдинова появились новые подробности
Фото: РИА Новости
В деле рядового Рамиля Шамсутдинова появился еще один факт неуставных взаимоотношений. Об этом его адвокат Равиль Тугушев сообщил ТАСС.
Осенью 2019 года, как сообщал «Рамблер», Шамсутдинов застрелил двоих офицеров и шестерых сослуживцев на территории воинской части в поселке Горный Забайкальского края. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Во второй половине июня Следственный комитет (СК) России завершил следственные действия по делу. Сегодня Тугушев рассказал, что защита Шамсутдинова подписала протокол об окончании ознакомления с материалами дела и заявила ходатайства о рассмотрении дела судом присяжных и вызове свидетелей защиты.
Также адвокат сообщил, что в деле Шамсутдинова появился еще один факт неуставных взаимоотношений и превышения должностных полномочий. Это выяснилось в ходе ознакомления с материалами дела.

«Там был отказ в возбуждении уголовного дела, но отказ по не реабилитирующим основаниям», — отметил он.

В марте Читинский военный гарнизонный суд признал рядового Руслана Мухатова виновным по делу о неуставных отношениях, одним из потерпевших по которому проходил Шамсутдинов. Он был приговорен к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей.
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Общество , Происшествия , СКР , ИТАР-ТАСС
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