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Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте 

РИА Новости 1 час назад
Патриарх Кирилл выразил соболезнования президенту Ливана
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну и Антиохийскому патриарху Иоанну X в связи с гибелью людей от взрывов в Бейруте, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, число погибших составило 78 человек, более 4 тысяч пострадали. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.

"Примите мои глубокие соболезнования. Искренне сопереживаю тем, кто лишился родных и близких. Прошу передать им слова утешения и поддержки, а раненым — пожелания скорейшего выздоровления", — отмечается в сообщении.

Патриарх Кирилл пожелал силы врачам, сотрудникам спасательных служб и "всем, кто трудится над преодолением последствий трагедии".

"Молюсь Господу Иисусу Христу, да подаст он исцеление пострадавшим, да упокоит души погибших, да ниспошлет их родным и близким утешение в постигшей их скорби, а Ливану — мир, благополучие и спокойствие", — подытожил предстоятель Русской церкви.

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Общество , Иисус Христос , Патриарх Кирилл , РПЦ , Бейрут , Ливан
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