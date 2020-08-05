Апокалипсис в Бейруте

"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер. Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
- Александру Лукашенко продолжают мерещиться российские наёмники;
- взрыв в морском порту Бейрута — теракт или несчастный случай?;
- по улицам Улан-Удэ начнут ходить автобусы с цитатами Путина;
- Олега Дерипаску опять заметили на яхте с эскортницами;
- а в Испании нашли весьма оригинальный способ борьбы с коронавирусом.
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