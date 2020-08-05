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Рамблер, какие новости? 

Сергей Василенок 1 час назад
Апокалипсис в Бейруте
Фото: Рамблер
"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер. Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
  • Александру Лукашенко продолжают мерещиться российские наёмники;
  • взрыв в морском порту Бейрута — теракт или несчастный случай?;
  • по улицам Улан-Удэ начнут ходить автобусы с цитатами Путина;
  • Олега Дерипаску опять заметили на яхте с эскортницами;
  • а в Испании нашли весьма оригинальный способ борьбы с коронавирусом.
Подкаст доступен в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts, Яндекс. Музыке и Вконтакте.
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Общество , Apple , Google
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