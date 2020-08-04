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Симоньян «потопила» Пашиняна снимком в Telegram 

Вероника Полынина 19 минут назад
Симоньян «потопила» Пашиняна снимком в Telegram
Фото: РИА Новости
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в Telegram фото статьи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в которой он призывал не восхвалять предков, так как они ничего не оставили после себя.

«Всем, кто сомневался в авторстве статьи Пашиняна. У нас все ходы записаны», — написала Симоньян.

Ранее Маргарита Симоньян процитировала статью нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Я осуждаю наших предков, проклинаю их, потому что они ничего не сделали для того, чтобы мы сегодня жили более достойно и более гордо. Наши предки не заботились о своих потомках хотя бы так, как инстинктивно заботятся животные. Я осуждаю всех тех, кто восхваляет наших предков», — говорилось в статье.

Симоньян назвала Пашиняна «позорником и манкуртом» и заявила, что ее пережившая геноцид прабабушка плюнула бы ему в лицо.
Скандальный пост Симоньян об армянах вызвал неудобные вопросы
Как писал «Рамблер», после обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе Маргарита Симоньян выступила с обращением к армянской власти, в котором обвинила официальный Ереван в неблагодарности и последовательной антироссийской политике. В частности, Симоньян заявила, что власти Армении не признали Крым, посадили «неизменного союзника России» бывшего президента страны Роберта Кочаряна, а также «наводнили Армению антироссийскими НКО».
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Общество , Роберт Кочарян , Маргарита Симоньян , Russia Today , Армения
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