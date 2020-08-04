Симоньян «потопила» Пашиняна снимком в Telegram 

«Я осуждаю наших предков, проклинаю их, потому что они ничего не сделали для того, чтобы мы сегодня жили более достойно и более гордо. Наши предки не заботились о своих потомках хотя бы так, как инстинктивно заботятся животные. Я осуждаю всех тех, кто восхваляет наших предков», — говорилось в статье.