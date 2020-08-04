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Жириновский призвал Ефремова признать свою вину 

Свободная пресса 1 час назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал актёра Михаила Ефремова признать в суде свою вину за смертельное ДТП и выплатить компенсацию родным погибшего по его вине человека.

«Михаил Ефремов должен обязательно понести наказание. Сейчас его долг — признать вину в суде, выплатить компенсацию родственникам и понести наказание. Адвокаты могут придумать что угодно, но все было так, как и произошло. Рассчитываю, что Михаил признает вину и понесет наказание», — приводит его слова издание Argumenti.ru.

«Готовятся к худшему»: подруга о семье Ефремова
Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у него есть факты, которые могут серьезно повлиять на ход судебного процесса.
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Общество , Видео , Михаил Ефремов , Владимир Жириновский , ЛДПР , газета "Аргументы недели"
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