Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В СФ рассказали о судьбе законопроекта о домашнем насилии 

News.ru 21 минуту назад
В СФ рассказали о судьбе инициативы о домашнем насилии
Фото: globallookpress.com
Совет Федерации осенью активизирует работу над законопроектом о профилактике семейно-бытового насилия, заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Осенью мы к этой теме вернёмся и обязательно найдём правильный баланс интересов в этой непростой истории, — сказал Клишас «Парламентской газете».

Он отметил, что СФ ставит перед собой цель разработать систему профилактических мер для того, чтобы люди «не подвергались насилию дома». По его мнению, общественные организации могли бы сыграть в этой работе положительную роль.
Также Клишас обратил внимание на то, что иностранные НКО распространяли в соцсетях петиции против данного законопроекта, выступая против этой инициативы.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова 5 мая заявила, что количество случаев насилия в российских семьях с 10 апреля выросло в 2,5 раза, и предложила разрешить посещение кризисных центров и правоохранительных органов без получения электронного пропуска.
Также Министерство внутренних дел отказывается ужесточать ответственность за побои, которые квалифицируются как домашнее насилие. Сейчас за это предусмотрен штраф до 30 тыс. рублей либо административный арест на 15 суток или обязательные работы на срок до 120 часов.
Ранее глава комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что ни один из представленных законопроектов о домашнем насилии пока нельзя вносить в Госдуму, поскольку они противоречат Конституции и другим законам государства, писал NEWS.ru.
Видео дня. Что известно о новом избраннике Светланы Бондарчук
News.ru: последние новости
Власти Чечни вернули из Москвы более 100 человек за недостойное поведение Власти Чечни вернули из Москвы более 100 человек за недостойное поведение В Уфе пассажиры выгнали из автобуса девушку без маски В Уфе пассажиры выгнали из автобуса девушку без маски Депутаты предложили вернуть прежний пенсионный возраст Депутаты предложили вернуть прежний пенсионный возраст
Комментарии
Общество , Павел Крашенинников , Андрей Клишас , Татьяна Москалькова , Госдума , Совет Федерации , МВД , Парламентская газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Съел бы Януковича»: пророчество Путина о Крыме
«Съел бы Януковича»: пророчество Путина о Крыме
Толпа мигрантов напала на полицейских в Москве
Толпа мигрантов напала на полицейских в Москве
Десантники избили ЛГБТ-активиста за плакат про геев в ВДВ
Десантники избили ЛГБТ-активиста за плакат про геев в ВДВ
Видео
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
00:26
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
00:50
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
00:57
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео
00:26
Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
00:24
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
01:44
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
Происшествия Общество
С Кондулайнен произошло ЧП в больнице
02:45
С Кондулайнен произошло ЧП в больнице
Шоу-бизнес
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
00:50
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
Армия Войска
Дрейк заинтересовался жизнью плиточника из Москвы
01:32
Дрейк заинтересовался жизнью плиточника из Москвы
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в хостеле в центре Москвы
00:18
Опубликовано видео пожара в хостеле в центре Москвы
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение