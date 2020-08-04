8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался.

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест. Ранее Ефремов признал вину в совершении аварии, а затем по настоянию своих адвокатов отказался от признания вины.

«Адвокаты могут придумать что угодно, но все было так, как и произошло», — написал Жириновский сегодня в твиттере.