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«Его долг — признать вину»: Жириновский обратился к Ефремову 

Артём Кульша 12 минут назад
Актер Михаил Ефремов должен признать вину в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом депутат Государственной думы Владимир Жириновский заявил в своем твиттере.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался.
В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест. Ранее Ефремов признал вину в совершении аварии, а затем по настоянию своих адвокатов отказался от признания вины.

«Адвокаты могут придумать что угодно, но все было так, как и произошло», — написал Жириновский сегодня в твиттере.

Он назвал долгом Ефремова признать вину, выплатить компенсацию родственникам погибшего и понести наказание. В том же твите лидер «Либерально-демократической партии России» (ЛДПР) еще раз повторил, что актер должен понести наказание, и выразил надежду на то, что он признает вину и понесет наказание.
Комментарии
Общество , Видео , Михаил Ефремов , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР
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