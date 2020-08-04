Актер Михаил Ефремов должен признать вину в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом депутат Государственной думы Владимир Жириновский заявил в своем твиттере.
Михаил Ефремов должен обязательно понести наказание. Сейчас его долг — признать вину в суде, выплатить компенсацию родственникам и понести наказание. Адвокаты могут придумать что угодно, но всё было так, как и произошло. Рассчитываю, что Михаил признает вину и понесёт наказание. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) August 4, 2020
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался.
В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест. Ранее Ефремов признал вину в совершении аварии, а затем по настоянию своих адвокатов отказался от признания вины.
«Адвокаты могут придумать что угодно, но все было так, как и произошло», — написал Жириновский сегодня в твиттере.
Он назвал долгом Ефремова признать вину, выплатить компенсацию родственникам погибшего и понести наказание. В том же твите лидер «Либерально-демократической партии России» (ЛДПР) еще раз повторил, что актер должен понести наказание, и выразил надежду на то, что он признает вину и понесет наказание.