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Попавшие в даркнет данные избирателей недействительны, заявили в штабе 

РИА Новости и ещё 7 3 часа назад
Попавшие в даркнет данные избирателей недействительны
Фото: РИА Новости
Данные из базы электронных избирателей, попавшей в даркнет, недействительны, сообщил РИА Новости руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.
Ранее "Коммерсант" написал, что данные участников электронного голосования по поправкам к конституции выставили на продажу на тематических форумах в даркнете. База "полностью свежая", утверждает продавец.

"Мы выделяли несколько сэмплов, которые выставлены к покупке, выяснилось, что данные паспортов, фамилии абсолютно не совпадают, таких людей не было на электронном голосовании. Я бы сказал, что их и в природе нет. Во всяком случае, несколько примеров, которые к нам попали, они такими оказались", — отметил Массух.

Он сообщил, что утечка произошла в процессе передачи данных о голосовавших в УИКи во время сверки списков для исключения двойного голосования. База представляет собой не персональные данные, а номера паспортов.

"Нет, это то же самое, что было в июле, недействительные паспорта удаляются очень легко, потому что проверка в МВД проводится по номеру паспорта. Есть сервис проверки номера паспорта в МВД. Самое главное, что нет связи с персональными данными", — сказал Массух, отвечая на вопрос, была ли повторная утечка данных избирателей.

Он уточнил, что негативных последствий для граждан с появлением в даркнете этих данных нет.

"На будущее процедуру, наверное, надо будет усложнить, может быть, усилить шифрование и ответственность, потому что утечка произошла в результате безответственного отношения каких-то сотрудников избирательных комиссий", — заключил Массух.

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Общество , Илья Массух , МВД , РИА Новости , Москва
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