Мигранты захотели остаться в России навсегда

Согласно результатам исследования, в апреле 33,8% мигрантов, которые работали в России до пандемии, лишись работы. В Москве ее потеряли 40,8% мигрантов, в регионах — 21,2%. Работы лишись 18,5% мигрантов-строителей, 32,9% продавцов, 35,4% домработников и нянь и 54,3% мигрантов, которые работали в гостиницах и ресторанах.