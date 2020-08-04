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Мигранты хотят остаться в России навсегда

Артём Кульша
18 минут назад
Комментарии7
Большинство трудовых мигрантов хотят остаться в России навсегда. Об этом сообщают «Ведомости».
Мигранты захотели остаться в России навсегда
Фото: ТАССТАСС
Некоторое время назад ученые из Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование о влиянии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на трудовую миграцию в России. Оно было проведено в формате телефонного и онлайн-опроса самих трудовых мигрантов.
Согласно результатам исследования, в апреле 33,8% мигрантов, которые работали в России до пандемии, лишись работы. В Москве ее потеряли 40,8% мигрантов, в регионах — 21,2%. Работы лишись 18,5% мигрантов-строителей, 32,9% продавцов, 35,4% домработников и нянь и 54,3% мигрантов, которые работали в гостиницах и ресторанах.
«В отличие от российских работников, столкнувшихся с сокращением оплаты труда, мигранты столкнулись с сокращениями», — отметили во ВШЭ.
Несмотря на это, 42,8% мигрантов выразили уверенность, что найдут в России новую работу, 42,7% — что смогут вернуться на старую. 10% мигрантов выразили намерение вернуться в Россию, переждав трудности на родине, более половины — остаться в России навсегда.
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Общество,ВШЭ,Россия
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