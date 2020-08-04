Пока вы спали: россияне ответят за отдых 

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Россиян предупредили о «расплате» за курортный отдых

«В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой. Но рост не будет сильным», — пояснила она.

При этом эксперты отметили, что россияне «расслабились», и контроль за исполнением масочного режима, а также соблюдением социальной дистанции, необходимо ужесточать.

В России вступил в силу новый стандарт для автономеров

Вступивший в силу с 4 августа новый стандарт предусматривает появление небольших номерных знаков для мотоциклов, новые регистрационные знаки для машин с нестандартным местом крепления номеров и специальные обозначения для мототехники дипломатических и консульских представительств. Об этом со ссылкой на Росстандарт пишет РИА Новости.

Новые номерные знаки также появятся у снегоболотоходов, мотовездеходов и ретроавтомобилей. При этом, по данным ведомства, шрифты, структура и габаритные размеры основных типов номеров остались без изменений.

Банкам могут запретить уловки в договорах

Госдуму внесен законопроект, вводящий специальную форму, согласно которой, банки обязаны будут выделять важные условия в договорах. Так, таблица, которую должен утвердить Центробанк , будет включать информацию о виде вклада, сумме, валюте, ограничениях на его пополнение, сроке возврата и процентной ставке, пишет «Российская газета».

Таким образом, если законопроект будет принят, кредитные организации больше не смогут прописывать важные для клиента сведения мелким шрифтом в конце документов, отмечает издание.

Три страны создают новый союз против политики России

Польша, Литва и Украина договорились о создании нового объединения, которое назвали «Люблинский треугольник». При этом страны высказались о намерении противостоять «дезинформации со стороны России и переосмысления истории» и объявили, что «не признают незаконную оккупацию Крыма», сообщает газета «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что, создавая это объединение, Украина заинтересована в более углубленном сотрудничестве в рамках НАТО Евросоюза , Польша пытается сформировать собственный центр силы в Восточной Европе, а Литва намерена добиться большего внимания к своей позиции. Однако у блока отсутствует повестка, а также не предполагается ни создания каких-либо общих институтов и выделения средств на них, заявили политологи.

В России упали объемы строительства жилья

Около 60% застройщиков в России снизили объемы строительства из-за пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на Национальное рейтинговое агентство сообщает «Коммерсант».

По данным аналитиков, в июле 2020 года по сравнению с концом 2019 года объем строительства жилья сократился у двух третей публичных застройщиков, что может стать причиной роста их долговой нагрузки.

При этом Центр стратегических разработок в своем отчете указывает, что большинство застройщиков по итогам 2020 года ожидают снижения темпов ввода жилья, а восстановления рынка до докризисных значений прогнозируется не ранее 2024 года.