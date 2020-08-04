«Опасное солнце» угрожает россиянам 

Уровень ультрафиолетового излучения достигнет опасных значений в ряде российских регионов в ближайшие дни, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд . Речь идет в первую очередь о центральной и южной частях страны.

Например, в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской и Липецкой областях ультрафиолетовый (УФ) индекс достигнет отметки в 6-7 единиц при норме от 0 до 5. В Краснодарском крае, Ставрополье, на Северном Кавказе и в Крыму с 5 августа УФ-индекс поднимется до 8-10 единиц. Эксперт подчеркнул, что местным жителям необходимо буде принять меры предосторожности.

По его словам, ультрафиолетовое излучение в пределах 7 единиц прогнозируется также в республике Тыва и в Алтайском крае. В Москве, добавил синоптик, показатели УФ-индекса будут умеренными — в пределах 3-5 единиц: значения «неопасные», но требующие внимательного подхода к здоровью.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Роман Вильфанд завил, что в августе температура в ряде российских регионов ожидается выше нормы: в частности, на востоке Северо-Западного федерального округа, в Приволжском федеральном округе и на западе Якутии.