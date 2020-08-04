Друзь попал в секс-скандал с подростком

Обвинения женщин в сексуальных домогательствах в адрес интеллектуалов Александра Друзя и Михаила Скипского — странные, очень некрасивые и клеветнические. Об этом интеллектуал Сергей Виватенко заявил «СтарХиту».

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», несколько женщин обвинили игрока телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Скипского в сексуальных домогательствах, когда они были несовершеннолетними. Некоторое время спустя бывшая участница детской команды «Что? Где? Когда?» обвинила Друзя, также игрока «Что? Где? Когда?», в непристойном поведении, когда ей было 16 лет.

«Друзь обнял меня за талию. В какой-то момент его рука оказалась в районе груди. Он отпустил что-то пошлое. Осадок остался мерзкий», — рассказала она.

Игрок «Что? Где? Когда?» Виватенко назвал признания женщин странными, очень некрасивыми и клеветническими, задался вопросом, почему они молчали так долго, и посоветовал им обратиться в суд, если их что-то не устраивает.