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«Обнял меня за талию»: Друзь попал в секс-скандал 

Артём Кульша 49 минут назад
Друзь попал в секс-скандал с подростком
Фото: ТАСС
Обвинения женщин в сексуальных домогательствах в адрес интеллектуалов Александра Друзя и Михаила Скипского — странные, очень некрасивые и клеветнические. Об этом интеллектуал Сергей Виватенко заявил «СтарХиту».
Скипский отреагировал на обвинения в домогательствах к школьнице
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», несколько женщин обвинили игрока телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Скипского в сексуальных домогательствах, когда они были несовершеннолетними. Некоторое время спустя бывшая участница детской команды «Что? Где? Когда?» обвинила Друзя, также игрока «Что? Где? Когда?», в непристойном поведении, когда ей было 16 лет.

«Друзь обнял меня за талию. В какой-то момент его рука оказалась в районе груди. Он отпустил что-то пошлое. Осадок остался мерзкий», — рассказала она.

Игрок «Что? Где? Когда?» Виватенко назвал признания женщин странными, очень некрасивыми и клеветническими, задался вопросом, почему они молчали так долго, и посоветовал им обратиться в суд, если их что-то не устраивает.

«Если что-то и было, то необходимо следствие и прочее. Никогда не слышал, что он (Друзь. — Прим. ред.) — прекрасный детский тренер… Что ж, если виноват, пусть его судят… Будет еще одно скандальное обвинение Друзя», — добавил он.

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Общество , Михаил Скипский , StarHit
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