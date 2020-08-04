Появилось видео подробностей дела сестёр Хачатурян 

Стало известно, что судьбу сестер Хачатурян решит коллегия присяжных в Московском городском суде . На таком развитии принятия решения настаивала сторона защиты. По этому вопросу было принято положительное решение. При этом, по словам адвоката, в прошении вернуть уголовное дело Ангелины и Крестины в прокуратуру было отказано.

Судебный процесс над Крестиной, Ангелиной и Марией Хачатурян продолжается с момента задержания девушек летом 2018 года. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой лиц. Наказанием служит лишение свободы до 20 лет.