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Появилось видео подробностей дела сестёр Хачатурян 

Вадим Дроздов 35 минут назад
Стало известно, что судьбу сестер Хачатурян решит коллегия присяжных в Московском городском суде. На таком развитии принятия решения настаивала сторона защиты. По этому вопросу было принято положительное решение. При этом, по словам адвоката, в прошении вернуть уголовное дело Ангелины и Крестины в прокуратуру было отказано.
Судебный процесс над Крестиной, Ангелиной и Марией Хачатурян продолжается с момента задержания девушек летом 2018 года. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой лиц. Наказанием служит лишение свободы до 20 лет.
Общество , Видео , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд
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