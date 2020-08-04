Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор сообщил, что в Россию осенью придут три обновленных штамма гриппа 

ТАСС и ещё 12 7 часов назад
Роспотребнадзор предупредил о трех штаммах гриппа осенью
Фото: ТАСС
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в Россию этой осенью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее глава ведомства Анна Попова заявила, что предстоящей осенью и зимой в стране появятся новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне еще не прививались.

"Что касается ожидаемых штаммов вируса гриппа, то еще в феврале ВОЗ рекомендовала в сезоне 2020-2021 годов в северном полушарии квадривалентные вакцины, содержащие: вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09; вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage); вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)", — говорится в сообщении.

Специальная комиссия ВОЗ дважды в год пересматривает штаммы гриппа для четырех— и трехвалентных вакцин. В четырехвалентную вакцину входят два вируса штамма А и два вируса штамма В, в трехвалентной вакцине, которая пока больше распространена в мире, есть только один вирус штамма В. Штамм вируса, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage) был в четырехвалентной вакцине и в прошлом эпидсезоне. В трехвалентных вакцинах на этот сезон в северном полушарии ВОЗ рекомендует использовать три обновленных штамма.
В прошлогодний сезон гриппа ВОЗ рекомендовала включить в состав вакцин вирус, подобный A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09, вирус A (H3N2), вирус, подобный B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87), и вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata/16/88).
Видео дня. Что известно о новом избраннике Светланы Бондарчук
ТАСС: последние новости
Путин подписал закон о заочных собраниях членов СНТ в 2020 году Путин подписал закон о заочных собраниях членов СНТ в 2020 году Рошаль назвал пандемию "репетицией биологической войны" Рошаль назвал пандемию "репетицией биологической войны" Уральский схимонах Сергий не явился на обжалование штрафа по делу о его проповедях Уральский схимонах Сергий не явился на обжалование штрафа по делу о его проповедях
Комментарии
Общество , Анна Попова , ВОЗ , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Больницы Крыма переполнены
Больницы Крыма переполнены
Видео
Опубликовано видео следственного эксперимента с женой Картрайта
01:15
Опубликовано видео следственного эксперимента с женой Картрайта
Происшествия Криминал
Устроившая взрыв молния в Китае попала на видео
00:22
Устроившая взрыв молния в Китае попала на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео учений «Океанский щит — 2020»
00:40
Опубликовано видео учений «Океанский щит — 2020»
Армия Войска
Этап конкурса «Эльбрусское кольцо» попал на видео
01:50
Этап конкурса «Эльбрусское кольцо» попал на видео
Армия
Появилось видео подробностей дела сестёр Хачатурян
02:51
Появилось видео подробностей дела сестёр Хачатурян
Общество
Опубликовано видео захвата банка в Украине
01:09
Опубликовано видео захвата банка в Украине
Происшествия
Драка мигрантов и полиции в Москве попала на видео
01:50
Драка мигрантов и полиции в Москве попала на видео
Происшествия
Появилось видео результатов суда над Волочковой
01:40
Появилось видео результатов суда над Волочковой
Шоу-бизнес
Горящий российский T-72 попал на видео
00:43
Горящий российский T-72 попал на видео
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
01:39
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение