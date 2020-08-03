Дочь Немцова объяснила раннее замужество

Она подчеркнула, что не беременна.

Я не рассматривала вариант сожительства до брака для себя. Это грех в моей религии, а ещё меня так воспитали, — призналась девушка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дина Немцова (@dinanemtsova_) 3 Авг 2020 в 7:42 PDT По её словам, жених сохранял спокойствие. Волновалась только она. Но при этом всё торжество прошло в спокойной атмосфере. Сейчас молодожёны отдыхают после банкета.

В начале июля молодой человек сделал девушке предложение. Тогда пара сообщила, что свадьба состоится в следующем году. Однако в итоге молодые люди зарегистрировали брак 2 августа в Подмосковье на Рублёвке. Мама Дины, бизнесвумен Екатерина Одинцова, поздравила молодожёнов и пожелала им любви и семейного благополучия.

Ранее NEWS.ru писал, что в социальных сетях бурно обсуждают вторую свадьбу наследницы главной телесвахи страны Розы Сябитовой. Пользователей Instagram возмутил вид невесты Ксении Шевченко-Сябитовой и само торжество, организацию которого они охарактеризовали как «колхозный подход».