Актриса «Современника», народная артистка России Лия Ахеджакова прокомментировала решение Сергея Гармаша покинуть театр.
Она заявила РИА «Новости», что никакой «чудовищной ситуации» в «Современнике» нет.
«Я очень переживаю, что это с Сережей случилось, потому что это пятно он никогда не смоет. Ничего ужасающего в театре нет, его возглавил замечательный человек Виктор Рыжаков», — сказала Ахеджакова.
Она отметила, что у Рыжакова «прекрасные планы с замечательными драматургами и режиссерами». По мнению актрисы, в его проектах найдется место каждому артисту.
«Если бы были живы Игорь Кваша, Галина Волчек и Лилия Толмачева, если бы у нас работал Валера Фокин, этого бы не случилось, никто бы не посмел развести такую атмосферу в театре», — сокрушается народная артистка.
Как ранее сообщал «Рамблер», Сергей Гармаш, проработавший в «Современнике» 34 года, заявил об уходе из театра из-за «чудовищной ситуации», сложившейся после смерти художественного руководителя Галины Волчек. «Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — заявил Гармаш.