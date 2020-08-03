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Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса 

Lenta.ru и ещё 3 36 минут назад
Раскрыт способ поступить в престижный ВУЗ без конкурса
Фото: РИА Новости
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора. За последние пять лет по нему обучение было предоставлено более 100 членам семей госслужащих, на их образование государство потратило десятки миллионов рублей, выяснили «Важные истории» совместно с «Трансперенси Интернешнл — Россия», «Новой газетой» и студенческим журналом DOXA.
В рамках целевого набора нуждающаяся в специалистах государственная структура может послать любого человека по своему усмотрению на учебу, предоставить ему жилье и дополнительную стипендию. Взамен после окончания учебного заведения выпускник обязан проработать на ведомство три года. От 10 до 30 процентов бюджетных мест в российских университетах распределяется через такую схему, на некоторые специальности берут только по целевому набору.
Журналисты, студенты и расследователи проанализировали открытые данные о целевом поступлении с 2015-го по 2019 год в 15 российских вузов (МГУ, ВШЭ, МГИМО, МГМУ имени Сеченова, МФТИ, РУДН, РЭУ имени Плеханова, МГМУ имени Сеченова, МГЛУ, ВГИК, МИСИС, СПБГУ, ИТМО, СамНИУ, ННГУ, ВГУ). Фамилии более трех тысяч зачисленных абитуриентов сверялись с информацией о семьях чиновников. В итоге было обнаружено 102 случая поступления на учебу человека, чей родственник возглавлял предоставившую образованию госструктуру или был связан с ней. При этом некоторые студенты не доучились до конца или не отработали положенный срок в ведомствах.
Среди госслужаших, чьи дети поступили в вуз таким образом, в тексте называются: бывший советник президента Сергей Дубик, глава Союза следственных работников Александр Мокрицкий, бывший глава организационно-мобилизационного департамента МЧС России Андрей Третьяков, министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии Джашарбек Узденов, бывший губернатор Мордовии и ныне спецпредставитель президента Николай Меркушкин.
Авторы расследования обратились за комментарием в вышеперечисленные вузы. Там сообщили, что не располагают информацией о родственниках целевиков и не проверяют такое данные.
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Комментарии 2
Общество , Николай Меркушкин , Андрей Третьяков , Сергей Дубик , МГУ , РУДН , МГИМО , МЧС , ВШЭ
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