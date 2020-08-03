Минпросвещения опровергло возврат школ к удаленке 

Сообщения в соцсетях о якобы подготовленном решении по повторному переходу на дистанционное обучение российских школ во второй половине сентября являются фейком. Министерство просвещения РФ опровергло эту информацию. Об этом сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
«Это совершенно точно фейк-ньюс, этого не будет и не обсуждается», — сказал депутат по итогам общения с министерством.
Он добавил, что Роспотребнадзор также дает отрицательную информацию по поводу второй волны коронавируса.
Ранее в соцсетях появились публикации о якобы уже готовом распоряжении властей РФ об ужесточении карантинных мер и возврате к удаленке в школах с 21 сентября.