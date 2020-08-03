Прежний пенсионный возраст предложили вернуть 

Как пишет «Московский комсомолец», депутат отметил, что правительство, при котором проводилась пенсионная реформа, впоследствии ушло в отставку.

Миронов призвал депутатов «поступить по совести», а затем закрыть вопрос пенсионного возраста раз и навсегда.

«Люди за это скажут огромное спасибо и вернут доверие к власти», — считает справедливоросс.

Ранее депутаты от «Справедливой России» предлагали установить запрет на новое повышение пенсионного возраста до 1 января 2030 года. Госдума отклонила инициативу в связи с тем, что законодательство Российской Федерации не предусматривает института «моратория» на принятие каких-либо нормативных правовых актов.

Как сообщал «Рамблер», в 2018 году в России была проведена пенсионная реформа. Пенсионный возраст россиян поэтапно повышается — с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.