Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутаты предложили вернуть прежний пенсионный возраст 

News.ru 36 минут назад
Депутаты предложили вернуть прежний пенсионный возраст
Фото: News.ru
Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал вернуться к «дореформенному» возрасту выхода на пенсию — в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. Аргументировал он это тем, что правительство, при котором проводилась пенсионная реформа, впоследствии ушло в отставку.

Давайте поступим по совести, а потом раз и навсегда закроем вопрос о пенсионном возрасте. Люди за это скажут огромное спасибо и вернут доверие к власти, — цитирует «МК» Миронова.

Такое заявление лидер справедливороссов сделал, предлагая вернуться к рассмотрению ряда поправок в Конституцию РФ, внесённых членами его партии ранее. В частности, они предложили ежегодно индексировать все виды пенсий на уровень не ниже инфляции, а также ввести запрет на принятие законов, отменяющих соцобязательства государства без предоставления гражданам возмещения.
Как писал NEWS.ru, новую волну дискуссий о повышении возраста выхода на пенсию для граждан предсказал российскому народу экономист Владислав Жуковский и его коллеги. Он пояснил, что среди новых поправок в Конституцию есть одна, которая, как считают эксперты, сможет запустить в России новую пенсионную реформу. Она касается «создания условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях». До этого речь шла только о нетрудоспособных родителях. По мнению директора Института свободы Фёдора Бирюкова, таким образом власти хотят использовать опыт КНР, где вся нагрузка на содержание престарелых родителей ложится на их детей.
Видео дня. Шепелева застукали в «звездном роддоме»
News.ru: последние новости
Познер оценил идею вступления России в НАТО Познер оценил идею вступления России в НАТО Патриарх Кирилл попросил не верить данным о его богатстве Патриарх Кирилл попросил не верить данным о его богатстве Больницы Крыма переполнены из-за ротавируса Больницы Крыма переполнены из-за ротавируса
Комментарии 1
Общество , Политика , Владислав Жуковский , Сергей Миронов , Справедливая Россия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Стали известны результаты сдавшей ЕГЭ учительницы химии
Стали известны результаты сдавшей ЕГЭ учительницы химии
Десантники избили ЛГБТ-активиста за плакат про геев в ВДВ
Десантники избили ЛГБТ-активиста за плакат про геев в ВДВ
СК узнал, как отравили семью на алтайской турбазе
СК узнал, как отравили семью на алтайской турбазе
Видео
Горящий российский T-72 попал на видео
00:43
Горящий российский T-72 попал на видео
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
01:39
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
00:10
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
Российский дачник выстрелил в соседа и попал на видео
01:17
Российский дачник выстрелил в соседа и попал на видео
Десантники подрались с росгвардейцами и попали на видео
01:30
Десантники подрались с росгвардейцами и попали на видео
Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео
00:22
Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео
Происшествия
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
02:43
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
Происшествия
Бывшая жена рассказала об историке Соколове
00:48
Бывшая жена рассказала об историке Соколове
Происшествия Криминал
Ведомого Су-57 сдвинули «влево»
01:55
Ведомого Су-57 сдвинули «влево»
Армия Оружие
Опубликовано видео спасения собаки подростками в Перми
00:23
Опубликовано видео спасения собаки подростками в Перми
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение