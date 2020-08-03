Депутаты предложили вернуть прежний пенсионный возраст 

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал вернуться к «дореформенному» возрасту выхода на пенсию — в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. Аргументировал он это тем, что правительство, при котором проводилась пенсионная реформа, впоследствии ушло в отставку.

Давайте поступим по совести, а потом раз и навсегда закроем вопрос о пенсионном возрасте. Люди за это скажут огромное спасибо и вернут доверие к власти, — цитирует «МК» Миронова.

Такое заявление лидер справедливороссов сделал, предлагая вернуться к рассмотрению ряда поправок в Конституцию РФ, внесённых членами его партии ранее. В частности, они предложили ежегодно индексировать все виды пенсий на уровень не ниже инфляции, а также ввести запрет на принятие законов, отменяющих соцобязательства государства без предоставления гражданам возмещения.