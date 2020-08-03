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Стали известны результаты сдавшей ЕГЭ учительницы химии 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Стали известны результаты сдавшей ЕГЭ учительницы химии
Фото: РИА Новости
Решившая сдать ЕГЭ в качестве эксперимента учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева набрала 100 баллов. Об этом сообщило Министерство образования региона.
«Рамблер» писал, что экзамен по химии прошел 16 июля. После его проведения на портале Change.org появилось сразу несколько петиций, авторы которых раскритиковали сложность заданий на ЕГЭ и отметили, что они не совпадали с подготовительными материалами. Учитель Ольга Юмашева, которая сдавала ЕГЭ по химии вместе с учениками, также отметила «подковыристость» и множество подводных камней во второй части экзамена.

«Химию написали 1558 человек, из них 21 выпускник получили за работу 100 баллов, почти 15% ребят выполнили ЕГЭ на высокие баллы. Также 100 баллов за работу получила учитель химии из 32 школы г. Красноярска Ольга Юмашева», — говорится в сообщении на сайте Минобразования Красноярского края.

При этом, по данным ведомства, четвертый год подряд больше всего стобалльников в регионе выпустила преподаватель химии школы №144 Елена Молчанова. Одиннадцать ее учеников получили в этом году высший балл.
Сама учитель отметила, что не считает ЕГЭ по химии в этом году слишком сложным.

«Это вступительное испытание в вузы, формулировки заданий и не должны быть простыми. Если выпускник мотивирован на поступление в специализированный вуз, то и знания у него должны быть соответствующего уровня», — пояснила Елена Молчанова.

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Общество , Елена Молчанова , Красноярск
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