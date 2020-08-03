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«Выходи давай, крыса!»: россиянку выгнали из автобуса 

Вероника Полынина и ещё 4 20 минут назад
В Уфе пассажирка автобуса выгнала из салона девушку без медицинской маски. Видео инцидента опубликовано в группе «Моя Уфа» в соцсети «ВКонтакте».
На записи женщина подходит к девушке, хватает ее за руку и силой тянет с места, приговаривая: «Уйди отсюда, уходи давай! Быстро вышла!» Женщина также грозится вызвать «милицию» и называет пассажирку без маски «крысой», а когда девушка все же выходит из автобуса, выталкивает ее ногой.
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
В ГУП «Башавтотранс» предположили, что агрессивное поведение женщины связано с задержкой отправления автобуса из-за того, что водитель отказался ехать, пока в салоне находятся пассажиры без защитных масок.

«Автобус работал без кондуктора, а так как в автобусы запрещен вход без средств индивидуальной защиты, водитель отказался ехать, пока в салоне есть пассажир без маски. Видимо, в связи с возникшей временной задержкой из-за нежелания пассажира соблюдать меры предосторожности, другой пассажир проявил агрессивное поведение», — приводит «Башинформ» сообщение пресс-службы перевозчика.

В конце июля «Башавтотранс» перестал обслуживать пассажиров без защитных масок. Движение автобусов по маршруту разрешено лишь при стопроцентном соблюдении пассажирами масочного режима.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о начале рейда в московском метро, в ходе которого пассажиров проверяют на ношение масок. За несоблюдение масочного режима предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.
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Общество , Видео , Уфа
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