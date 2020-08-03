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В Уфе пассажиры выгнали из автобуса девушку без маски 

News.ru и ещё 3 58 минут назад
В Уфе пассажиры выгнали из автобуса девушку без маски
Фото: News.ru
В одном из автобусов, который двигался по центру Уфы, женщина в маске попыталась силой заставить выйти из транспортного средства другую, которая была без маски. Кадры стычки появились в Сети.
Дама в маске сначала несколько раз говорит «выходи», «быстро вышла отсюда», а потом кричит, что женщина без средств защиты от коронавируса — «крыса». На этом агрессивная дама не остановилась и попыталась дать пинка своей визави.
Пользователи соцсетей предположили, что она является кондуктором, однако, в государственном предприятии «Башавтотранс» сказали, что некорректно повели себя другие пассажиры, а не сотрудники автоперевозчика.

Автобус работал без кондуктора, а так как в автобусы запрещен вход без средств индивидуальной защиты, водитель отказался ехать, пока в салоне есть пассажир без маски. Видимо, в связи с возникшей временной задержкой из-за нежелания пассажира соблюдать меры предосторожности, другой пассажир проявил агрессивное поведение, — цитирует представителя компании «Интерфакс».

При этом «Башавтотранс» разместил сообщение в автобусах и на своих страницах в соцсетях о том, что не обслуживает пассажиров без масок с 29 июля. Если в салоне находится хотя бы один пассажир без маски, кондуктор вправе потребовать, чтобы он вышел, а водитель — отказаться его везти.
Похожий случай произошёл 25 июля в Новосибирске. Там кондуктор троллейбуса попросила девушку надеть маску в целях профилактики распространения коронавируса. Это вызвало неадекватную реакцию у пассажирки, из-за которой людей пришлось пересаживать в другой транспорт, а видео инцидента попало в Сеть. После того как один из находящихся в троллейбусе мужчин стал в повышенном тоне требовать от неё надеть маску, нарушительница стала кричать, что правда на её стороне, и призвала нарушать правила так же, как и она.
Как писал NEWS.ru, ранее врачи высказались о заражаемости коронавирусом в общественном транспорте.
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Общество , Интерфакс , Уфа
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