«Выходи давай, крыса!»: россиянку выгнали из автобуса

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Россиянку без маски назвали крысой и пинком выгнали из автобуса 

Lenta.ru и ещё 4 24 минуты назад
В Уфе (Башкирия) пассажирку без медицинской маски назвали крысой и выгнали из автобуса, пнув ногой. Видео конфликта опубликовано в одной из местных групп во «ВКонтакте».
На появившихся в сети кадрах видно, как женщина силой дергает героиню ролика за руку, пытаясь поднять ее с сиденья. Свои действия она сопроводила словами: «Быстро вышла, выходи давай, крыса!» Когда девушка уже выходила из автобуса, напавшая на нее пассажирка ударила ее ногой сзади. Видео заканчивается кадрами, на которых пассажирка без маски отряхивает юбку сзади.
В компании «Башавтотранс» прокомментировали «Интерфаксу» произошедшее. По словам представителя компании, водитель автобуса отказался продолжать поездку, поскольку проезд пассажиров без средств индивидуальной защиты в общественном транспорте запрещен. «Видимо, в связи с возникшей временной задержкой из-за нежелания пассажира соблюдать меры предосторожности, другой пассажир проявил агрессивное поведение», — заявил собеседник агентства, подчеркнув, что информация о требовании компании-перевозчика есть в социальных сетях.
Ранее в Казани пьяный пассажир автобуса, отрицающий существование коронавируса, напал на кондуктора, сорвал с него маску и устроил драку, после которой его за ноги выволокли из салона. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как между кондуктором и пассажиром возникает конфликт. Судя по кадрам, пассажир не захотел принимать деньги от кондуктора и сорвал с него маску. Мужчина также два раза ударил его в челюсть и порвал ему майку.
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Общество , Видео , Интерфакс , Уфа
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