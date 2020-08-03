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Выяснилось, перейдет ли Россия на дистанционное обучение 

Ura.Ru 45 минут назад
В России не планируют переходить на дистанционное обучение. Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анхор Музаев.

«О дистанционном формате и речи не может быть, учителя никто не заменит», — цитирует Музаева «Интерфакс».

По его словам, переходить на эту форму обучения даже не планируют.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что переход на дистант не планируется. Он подчеркнул, что 1 сентября линейки пройдут как обычно. При этом ученики из разных классов не смогут общаться между собой на переменах, также могут сократить количество учащихся в одном классе. Доктор и телеведущий Александр мясников высказался против дистанционного образования, передает телеканал 360. Он считает, что учеба в стенах школы помогает развивать детям навыки общения.
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Общество , Видео , Сергей Кравцов , Рособрнадзор , Интерфакс , Телеканал "360° Подмосковье"
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