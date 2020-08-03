Все новости на карте

России не планируют переходить на дистанционное обучение. Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анхор Музаев.

«О дистанционном формате и речи не может быть, учителя никто не заменит», — цитирует Музаева «Интерфакс».

По его словам, переходить на эту форму обучения даже не планируют.