Российский город залили фекалии 

Лабытнанги, как сообщал «Рамблер», находится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Некоторое время назад там, на Пионерской улице, произошел разлив содержимого фекальной канализации. Местные жители засняли это на видео и опубликовали записи в местных группах в социальных сетях.

Автор одного из роликов в подписи к нему посетовал на то, что происходящее порядком ему осточертело, выразил опасение, что дети разносят заразу по подъездам и квартирам, и задался вопросом, намерен ли кто-либо исправлять ситуацию.

В комментариях к этой публикации представитель управления жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) администрации Лабытнанги заверил, что ситуация взята под контроль — информация о ней передана в управляющую компанию и на предприятие, которое осуществляет откачку септиков и вывоз отходов.

В управлении ЖКХ Лабытнанги добавили, что жителям домов на Пионерской улице следовало жаловаться на разлив отходов из фекальной канализации не в социальных сетях, а в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по номеру 112.