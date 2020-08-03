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Толоконникова полностью разделась в поддержку прав ЛГБТ 

Артём Кульша и ещё 1 41 минуту назад
Толоконникова разделась в поддержку прав ЛГБТ
Фото: Instagram
Участница рок-группы «Пусси Райот» (Pussy Riot) Надежда Толоконникова сделала обнаженное селфи в поддержку активистки Юлии Цветковой и опубликовала его в своем инстаграме.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», жительница Комсомольска-на-Амуре Цветкова опубликовала в одном из сообществ в одной из социальных сетей картины с изображением женских гениталий с целью привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства и стигматизации женского тела.
Правоохранительные органы возбудили в ее отношении уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов» и три административных дела по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».
В июне Толоконникова опубликовала серию фотографий в поддержку Цветковой. На них участница «Пусси Райот» запечатлена обнаженной. В подписи к снимкам она выразила уверенность, что феминистское искусство — не порнография.
Сегодня Толоконникова опубликовала селфи в поддержку Цветковой. На нем она запечатлела себя в зеркале в ванной комнате голой по меньшей мере по пояс.

«Шли (черное сердце. — Прим. ред.), если тоже думаешь, что женское тело — не порнография. #свободуюлиицветковой», — написала она в подписи к фото.

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Общество , Надежда Толоконникова , Юлия Цветкова , МВД
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