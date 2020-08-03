Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опрос: большинство россиян дорожат своим текущим местом работы 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Опрос: большинство россиян дорожат своим местом работы
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (70%) дорожат своим текущим местом работы. При этом 40% заявили, что готовы сменить работу ради увеличения зарплаты, об этом свидетельствуют данные опроса на портале Роструда "Работа в России".

"На вопрос: "Дорожите ли вы своей работой?" — более 70% опрошенных россиян ответили, что дорожат своим текущим местом работы. Каждый десятый респондент (11%) ответил, что дорожит в средней степени, сославшись на хороший доход супруга/супруги. Каждый шестой (17%) уверен, что всегда сможет трудоустроиться, поскольку его профессия очень востребована", — говорится в тексте опроса.

При этом отмечается, что 40% россиян заявили о готовности сменить работу ради увеличения зарплаты. Годом ранее сменить работу ради увеличения зарплаты желали 50% опрошенных. Как и в прошлом году, примерно каждый шестой (17%) уверен, что на новой работе он сможет улучшить свои профессиональные навыки.
Кроме того, более трети россиян (32%) отметили, что готовы рекомендовать своего работодателя друзьям. Каждый пятый (20%) готов рекомендовать своего работодателя как стабильного и надежного — компания уже пережила несколько кризисов, 24% опрошенных в положительном ключе отзываются о графике работы, 22% респондентов говорят о хорошем коллективе, лояльном руководстве, еще 22% — об удобном расположении офиса. Высокий уровень дохода отметили 12% опрошенных.
Для повышения лояльности сотрудников, говорится в тексте опроса, руководство компании должно внедрить систему премирований и бонусов, так считают 36% респондентов, 37% уверены, что поможет грамотная организация рабочего процесса. А 27% убеждены, что открытый диалог работников с руководством улучшит рабочий процесс.
Опрос проводился на портале Роструда "Работа в России" в июне — июле 2020 года. В нем приняли участие более 32 тыс. человек из всех регионов России.
Видео дня. Шепелева застукали в «звездном роддоме»
ТАСС: последние новости
Рошаль назвал пандемию "репетицией биологической войны" Рошаль назвал пандемию "репетицией биологической войны" Путин подписал закон о заочных собраниях членов СНТ в 2020 году Путин подписал закон о заочных собраниях членов СНТ в 2020 году Недельный прирост числа заразившихся коронавирусом в России снижается восемь недель подряд Недельный прирост числа заразившихся коронавирусом в России снижается восемь недель подряд
Комментарии
Общество , Роструд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
«Инкубатор для геев»
«Инкубатор для геев»
Умерла Оксана Воронина
Умерла Оксана Воронина
Видео
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
02:43
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
Происшествия
Опубликовано видео спасения собаки подростками в Перми
00:23
Опубликовано видео спасения собаки подростками в Перми
Происшествия
Эпичные кадры масштабных пожаров в Калифорнии
00:48
Эпичные кадры масштабных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Летящие на Ибицу туристы устроили массовую драку
00:27
Летящие на Ибицу туристы устроили массовую драку
Происшествия В мире
Буксировка экраноплана «Лунь» попала на видео
01:00
Буксировка экраноплана «Лунь» попала на видео
Армия
Crew Dragon отстыковался от МКС и попал на видео
00:58
Crew Dragon отстыковался от МКС и попал на видео
Наука и техника
Столкновения десантников с ОМОН попали на видео
01:18
Столкновения десантников с ОМОН попали на видео
Происшествия
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
00:10
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
В мире Армия
Названа причина массовой драки в Парке Горького
00:17
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Происшествия
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
00:11
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение