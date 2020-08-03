«Где ваша маска? А где ваши перчатки?»

«На днях заходила в магазин «Азбука вкуса». Обычно ношу с собой маску и в магазине надеваю. И тут оказалось, что я маску забыла дома. Решила зайти без нее, тут же меня на входе остановил охранник: без маски в магазине находиться нельзя. Прямо при входе в торговый зал маску можно было купить. Я взяла ее, положила к себе в корзину и в магазине ходила без маски, никто меня не останавливал. На кассе просто оплатила ее, она стоила 30 рублей. Даже на кассе продавец не сделала замечание, охранник на выходе ничего не сказал, что я без маски почему-то находилась в торговом зале».
«В метро я всегда надеваю маску и перчатки, но зачастую получается это, когда уже прохожу через турникет и спускаюсь к вагонам. И вот за последний месяц ни разу еще ни один дежурный на входе в метро при виде меня без средств СИЗ не остановил ни на «Дмитровский», откуда я возвращаюсь с работы, ни у нас на «Молодежной». По моим наблюдениям, подавляющее большинство пассажиров в метро вообще не носит маски и перчатки. Так же и в «Пятерочке» рядом с моим домом. Там не проверяют и не требуют СИЗ, свободно обслуживают покупателей и продают товары до сих пор, даже после сообщений о рейдах и крупных штрафах. Поэтому я вообще не ощутила усиления контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима».
«Я заходила в магазин «Мяснов», подошла к дверям, полезла в сумку за маской, а ко мне уже бежал продавец и говорил: «Где ваша маска?» Я надела маску, и продавец тут же ко мне подбежал и говорит: «А где ваши перчатки?» Перчаток у меня не было. Тогда она выдала мне одноразовые перчатки. Следом заходил молодой человек, он тоже был без маски, к нему тоже подошла продавщица и спросила, где его маска. Он сказал, что маски у него нет. И ему пришлось уйти из магазина. Но перед этим он спросил, есть ли у них маски, можно ли купить. А она говорит: «К сожалению, они у нас закончились». Потом я выяснила, что они продавали их по восемь рублей. Действительно все маски были разобраны, а без маски они вообще в магазин не пускают».