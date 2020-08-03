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«Укусы на теле»: россиян предупредили о новой угрозе 

Артём Кульша 1 час назад
В европейской части России появился новый вид насекомых — тропические постельные клопы. Об этом в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщили РИА Новости.

«По данным специалистов, с каждым годом численность этих насекомых увеличивается», — отметили там.

Тропические постельные клопы чаще всего встречаются в жилых помещениях, санитарно-техническое состояние которых неудовлетворительное, и в которых живет много людей, но могут встречаться и в помещениях, состояние которых надлежащее.
Тропические постельные клопы чаще всего проникают в помещение с вещами, одеждой или мебелью или из соседних помещений через вентиляцию или электрические розетки. Они наиболее активны летом и в начале отопительного сезона. Заметить их присутствие можно по наличию укусов на теле.

«У тропических клопов есть такая особенность, что они могут нападать на человека и днем», — отметили в Роспотребнадзоре.

Там рекомендовали для профилактики распространения клопов регулярно проводить уборку, часто менять постельное белье, периодически осматривать ковры и диваны, а после возвращения из путешествий отдавать вещи в химчистку или прачечную.
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Общество , Видео , Роспотребнадзор , РИА Новости
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