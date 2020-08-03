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Рошаль назвал эпидемию коронавируса «репетицией биологической войны» 

Lenta.ru и ещё 7 48 минут назад
Рошаль счел эпидемию «репетицией биологической войны»
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль рассказал о том, что эпидемия коронавируса стала проверкой на прочность для российской системы здравоохранения. Об этом сообщает Forbes.
По словам Рошаля, пандемию можно считать «репетицией биологической войны». При этом он добавил, что нет достаточных оснований для того, чтобы сделать вывод об искусственном характере заболевания.
Врач заявил, что в России все, включая президента и правительство, внесли вклад в борьбу с коронавирусом. Также важную роль в борьбе за низкие показатели по числу летальных исходов сыграли введение ограничений на въезд и меры внутреннего контроля.
В то же время он подчеркнул, что не все страны смогли справиться с наплывом пациентов во время пандемии. Рошаль особо отметил успехи Германии, чья хорошо выстроенная и отработанная система здравоохранения позволила свести показатели смертности к одному проценту.
Ранее Рошаль предсказал, что именно благодаря пандемии коронавируса в России может быть сформирована высококлассная отрасль здравоохранения. Он считает, что приобретенный опыт поможет построить здравоохранение будущего.
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Общество , Другое , Леонид Рошаль , Рошаль
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