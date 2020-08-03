«Репетиция биологической войны»: Рошаль о пандемии 

Детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль высказался о пандемии коронавируса в интервью Forbes.

По словам Рошаля, пандемию можно считать «репетицией биологической войны».

«Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны», — пояснил он.

Он также подчеркнул, что в СССР система биозащиты была выстроена на высоком уровне и по этой же модели строилась и китайская система.

«Мы эту систему частично потеряли. Сейчас она проходит тест», — заявил врач.

Рошаль отметил, что выступает против истерики, выразив уверенность, что «от коронавируса человечество не умрет».

«Рамблер» писал, что в декабре 2019 года в Китае началась вспышка COVID-19. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 18 млн человек. В России коронавирусом заболели более 850 тысяч человек.