«Ельцин этого хотел»: Познер о вступлении России в НАТО

Телеведущий Михаил Познер прокомментировал идею немецкого депутата Кристиана Шмидт о том, что Россия должна стать частью НАТО. Об этом он написал на своем сайте "Познер Онлайн".
"Ельцин хотел, чтобы Россия была членом ЕС и НАТО, Путин позже поддерживал эту идею", — ответил Познер на вопрос читателя своего сайта.
При этом Познер напомнил, что ряд европейских государств против вступления России в ЕС, и сейчас в этом плане ничего не изменилось.
По его словам, в настоящее время Россия менее заинтересована в том, чтобы быть членом НАТО. Однако, по мнению Познера, это пошло бы России на пользу.
Ранее депутат бундестага от фракции "Христианско-демократический союз Германии" Кристиан Шмидт заявил, что пространство безопасности в Европе нуждается в перекройке и что Россия должна участвовать в этом процессе, вступив в НАТО.