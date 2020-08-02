«Ельцин этого хотел»: Познер о вступлении России в НАТО

Телеведущий Михаил Познер прокомментировал идею немецкого депутата Кристиана Шмидт о том, что Россия должна стать частью НАТО . Об этом он написал на своем сайте "Познер Онлайн".

"Ельцин хотел, чтобы Россия была членом ЕС и НАТО, Путин позже поддерживал эту идею", — ответил Познер на вопрос читателя своего сайта.

При этом Познер напомнил, что ряд европейских государств против вступления России в ЕС, и сейчас в этом плане ничего не изменилось.

По его словам, в настоящее время Россия менее заинтересована в том, чтобы быть членом НАТО. Однако, по мнению Познера, это пошло бы России на пользу.