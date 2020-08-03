«Ельцин этого хотел»: Познер о вступлении России в НАТО

Журналист Владимир Познер заявил, что вступлению России в НАТО препятствует позиция США и некоторых стран Европы. Об этом сообщает «Познер Online».
Так Познер прокомментировал призыв немецкого депутата Кристиана Шмидта вновь обсудить возможность вступления России в НАТО.
Как писал «Рамблер», Шмидт заявила, что «архитектура безопасности», которая создавалась в Европе с 1975 года, разрушена. Он напомнил, что идея вступления России в НАТО уже обсуждалась, затем был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО, но дальше дело не продвинулось.
По мнению депутата, дискуссия о России в НАТО необходима, так как миру нужны новые механизмы разоружения, контроля над вооружениями и баланс вооруженных сил.
Познер заявил, что бывший глава России Борис Ельцин хотел вступления России в Евросоюз и НАТО, идею поддерживал и президент Владимир Путин, но американцы и некоторые европейские страны этого не хотели.
«Думаю, что сегодня Россия менее заинтересована в этом, да и не изменилась позиция ни США, ни большей части европейских стран», — отметил журналист.
Познер назвал сближение России и Запада благом.
«Но, боюсь, это нереально», — заключил он.