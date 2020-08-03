«Ельцин этого хотел»: Познер о вступлении России в НАТО

Так Познер прокомментировал призыв немецкого депутата Кристиана Шмидта вновь обсудить возможность вступления России в НАТО.

Как писал «Рамблер», Шмидт заявила, что «архитектура безопасности», которая создавалась в Европе с 1975 года, разрушена. Он напомнил, что идея вступления России в НАТО уже обсуждалась, затем был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО, но дальше дело не продвинулось.

По мнению депутата, дискуссия о России в НАТО необходима, так как миру нужны новые механизмы разоружения, контроля над вооружениями и баланс вооруженных сил.

«Думаю, что сегодня Россия менее заинтересована в этом, да и не изменилась позиция ни США, ни большей части европейских стран», — отметил журналист.

Познер назвал сближение России и Запада благом.