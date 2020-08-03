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Познер объяснил, кто мешает вступлению России в НАТО 

Мария Иванова и ещё 8 34 минуты назад
«Ельцин этого хотел»: Познер о вступлении России в НАТО
Фото: РИА Новости
Журналист Владимир Познер заявил, что вступлению России в НАТО препятствует позиция США и некоторых стран Европы. Об этом сообщает «Познер Online».
Так Познер прокомментировал призыв немецкого депутата Кристиана Шмидта вновь обсудить возможность вступления России в НАТО.
Как писал «Рамблер», Шмидт заявила, что «архитектура безопасности», которая создавалась в Европе с 1975 года, разрушена. Он напомнил, что идея вступления России в НАТО уже обсуждалась, затем был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО, но дальше дело не продвинулось.
По мнению депутата, дискуссия о России в НАТО необходима, так как миру нужны новые механизмы разоружения, контроля над вооружениями и баланс вооруженных сил.
Познер заявил, что бывший глава России Борис Ельцин хотел вступления России в Евросоюз и НАТО, идею поддерживал и президент Владимир Путин, но американцы и некоторые европейские страны этого не хотели.

«Думаю, что сегодня Россия менее заинтересована в этом, да и не изменилась позиция ни США, ни большей части европейских стран», — отметил журналист.

Познер назвал сближение России и Запада благом.

«Но, боюсь, это нереально», — заключил он.

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Общество , Политика , НАТО и Россия , Планы НАТО , Владимир Познер , Борис Ельцин , Кристиан Шмидт , Владимир Путин , ЕС , НАТО , США
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