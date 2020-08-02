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Патриарх Кирилл объяснил свое богатство 

Майк Габриелян 24 минуты назад
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не верить слухам, что его состояние составляет 6 млрд долларов.
Патриарх Кирилл обратился к игуменье с Мерседесом
Во время проповеди в столичном храме пророка Илии глава РПЦ рассказал, что однажды один архиерей попросил его о финансовой помощи из личных средств. Он сказал, что узнал, будто бы состояние патриарха составляет 6 млрд долларов.

«Этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил», — заявил патриарх Кирилл. Его цитирует «Интерфакс».

Он отметил, что слухи о патриархе, архиереях, священниках не содержат «даже капли правды», и их распространяют те, кто не любит «божью правду».

«Все это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал их слушать и доверять. Ну что ты нам говоришь, ты посмотри, что о тебе пишут!» — сказал он.

Предстоятель отметил, что священники не говорят то, что приятно слышать сильным мира сего. Поэтому часто появляется критика в адрес Церкви.
Ранее «Рамблер» сообщал, что патриарх Кирилл благословил продажу элитного «Мерседеса», принадлежащего настоятельнице Покровского женского монастыря.
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Общество , Видео , Патриарх Кирилл , РПЦ , Интерфакс
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