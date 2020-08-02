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Врач назвал главную ошибку при коронавирусе 

Газета.Ru и ещё 3 56 минут назад
Россиянам назвали главную ошибку при коронавирусе
Фото: РИА Новости
Доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Бойцов назвал главную ошибку в пандемию коронавируса.
По его словам, одной из серьезных ошибок, которые совершают сейчас люди, это отказ от ношения защитных масок.
Байцов напомнил, что в общественном транспорте и в любом другом месте, где есть скопление людей, необходимо надевать маску.

"Запомните: когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции", — рассказал он в интервью kp.ru.

Академик РАН отметил, что в России заболеваемость коронавирусом в целом снижается, но медленно, во многом потому, что люди пренебрегают средствами защиты.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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Общество , Сергей Бойцов , ВОЗ , РАН , Комсомольская правда
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