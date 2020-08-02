Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам назвали главную ошибку при коронавирусе 

Майк Габриелян и ещё 8 15 минут назад
Россиянам назвали главную ошибку при коронавирусе
Фото: РИА Новости
Главный кардиолог Минздрава, академик РАН Сергей Бойцов назвал главную ошибку во время пандемии COVID-19.
По его словам, люди отказываются от ношения защитных масок и подвергают себя и окружающих опасности. Врача цитирует kp.ru.
Байцов напомнил, что в многолюдных общественных местах, включая транспорт, маска жизненно необходима. Каждый из нас способен предупредить эпидемию.

«Запомните: когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции», — заявил Бойцов.

Эксперт отметил, что в России заболеваемость коронавирусом в целом снижается. Однако это происходит медленно, поскольку люди пренебрегают средствами защиты. Вирус намного опаснее, чем думает обыватель. Часто он бьёт не только по лёгким, но и по сердечно-сосудистой системе.
Недавнее немецкое исследование 100 пациентов, переболевших коронавирусом, показало, что у 60% через несколько месяцев врачи находят активный миокардит — воспаление сердечной мышцы. Причем миокардит встречается и у тех, кто болел тяжело, и у перенесших инфекцию в легкой форме.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, по мнению экспертов, COVID-19 бесповоротно изменил мир: когда закончится пандемия, человеческое общество будет развиваться в совершенно ином направлении, нежели раньше.
Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"
Комментарии 20
Общество , Сергей Бойцов , Минздрав РФ , РАН , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт результат теста Сафронова на коронавирус
Раскрыт результат теста Сафронова на коронавирус
Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом
Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
Белорусы продлили запрет на авиасообщение с Россией
Белорусы продлили запрет на авиасообщение с Россией
Видео
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
00:40
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
00:31
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
Охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже и попал на видео
00:11
Охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже и попал на видео
Опубликовано видео с места аварии на МКАД
00:36
Опубликовано видео с места аварии на МКАД
Автомобилист сбил женщину с ребенком и попал на видео
00:20
Автомобилист сбил женщину с ребенком и попал на видео
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
00:54
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
«Лукашенко получил возможность отменить выборы»
00:17
«Лукашенко получил возможность отменить выборы»
В мире
«Кто обидит Россию, будет иметь дело с ВДВ»
02:21
«Кто обидит Россию, будет иметь дело с ВДВ»
Армия
Захарова дала совет Зеленскому
00:29
Захарова дала совет Зеленскому
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение