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Вассерман назвал последствия «вирусной депрессии» 

Lenta.ru и ещё 1 11 минут назад
Вассерман назвал последствия «вирусной депрессии»
Фото: РИА Новости
Из-за коронавируса мир балансирует на грани вирусной и экономической эпидемий. При этом если усилить санитарные меры, то люди станут умирать от голода. Таким мнением поделился политический консультант и телеведущий Анатолий Вассерман в своем блоге на РЕН ТВ.
Главным последствием «вирусной депрессии», считает известный эрудит, стало нарушение технологических цепочек. Однако в случае США, написал Вассерман, этот процесс начался еще в 2008 году — тогда же, по ему мнению, началась и Вторая Великая депрессия.

«Карантин, прервавший множество технологических цепочек, всего лишь позволил списать на вирус последствия стратегических ошибок множества богатых мира сего», — отметил телеведущий.

Он также добавил, что даже в случае вакцинации всего мира от COVID-19 восстанавливать экономику все же придется.
В конце апреля Вассерман заявил, что после окончания пандемии воссоединятся государства, ранее входившие в состав СССР. По его словам, лишь таким образом удастся создать единый рынок.
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Общество , Анатолий Вассерман , РЕН ТВ
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